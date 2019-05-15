Вантажівка влетіла у іномарку і відрикошетила у дерево

"Сьогодні о 08:40 в чергову частину Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення, що на перехресті вулиць Перекопська та Залаегерсег сталося зіткнення двох автомобілів – КАМАЗа та Volkswagen Jetta. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 53-річний водій вантажівки в тяжкому стані був доставлений в обласну лікарню. Наразі за його життя борються лікарі реанімаційного відділення", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що в результаті можливої несправності гальмівної системи водій КАМАЗу не зміг зупинити транспортний засіб та виїхав на перехрестя. В результаті вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, після чого виїхала на узбіччя та здійснила наїзд на дерево. 53-річний водій КАМАЗу був госпіталізований в обласну клінічну лікарню, 61-річний водій легковика був оглянутий лікарями на місці пригоди.

Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди для встановлення причини ДТП.

Нагадаємо, за місцями концентрації ДТП в Україні лідирує траса Київ-Чоп.