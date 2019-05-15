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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99854 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 102041 просмотра

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7 марта, 08:52 • 125352 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112246 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138192 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144725 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

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Грузовик влетел в иномарку и отрикошетил в дерево

Киев  •  УНН

 • 10629 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Херсоне у грузовика отказали тормоза, в результате чего он столкнулся с иномаркой и врезался в дерево, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской полиции, передает УНН.

"Сегодня в 08:40 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступило сообщение, что на перекрестке улиц Перекопская и Залаэгерсег произошло столкновение двух автомобилей - КАМАЗа и Volkswagen Jetta. В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний водитель грузовика в тяжелом состоянии был доставлен в областную больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи реанимационного отделения", - говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что в результате возможной неисправности тормозной системы водитель КАМАЗа не смог остановить транспортное средство и выехал на перекресток. В результате грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал на обочину и совершил наезд на дерево. 53-летний водитель КАМАЗа был госпитализирован в областную клиническую больницу, 61-летний водитель легковушки был осмотрен врачами на месте происшествия.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия для установления причины ДТП.

Напомним, по местам концентрации ДТП в Украине лидирует трасса Киев-Чоп.

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