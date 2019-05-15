Грузовик влетел в иномарку и отрикошетил в дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Херсоне у грузовика отказали тормоза, в результате чего он столкнулся с иномаркой и врезался в дерево, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской полиции, передает УНН.
"Сегодня в 08:40 в дежурную часть Днепровского отделения полиции поступило сообщение, что на перекрестке улиц Перекопская и Залаэгерсег произошло столкновение двух автомобилей - КАМАЗа и Volkswagen Jetta. В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний водитель грузовика в тяжелом состоянии был доставлен в областную больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи реанимационного отделения", - говорится в сообщении.
Полицейские предварительно установили, что в результате возможной неисправности тормозной системы водитель КАМАЗа не смог остановить транспортное средство и выехал на перекресток. В результате грузовик столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал на обочину и совершил наезд на дерево. 53-летний водитель КАМАЗа был госпитализирован в областную клиническую больницу, 61-летний водитель легковушки был осмотрен врачами на месте происшествия.
Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия для установления причины ДТП.
Напомним, по местам концентрации ДТП в Украине лидирует трасса Киев-Чоп.