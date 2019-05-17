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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 65320 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81977 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94826 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 123209 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111673 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

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Актуальное
Легковушка влетела в маршрутку с пассажирами в Винницкой области

Легковушка влетела в маршрутку с пассажирами в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 10197 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 4 человека, а водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

"Около 14:00 около г. Казатин водитель автомобиля Peugeot Partner выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир - Ружин", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров.

"Четверо из них получили повреждения и доставлены в больницу. Водитель Peugeot Partner от полученных повреждений погиб на месте происшествия", - отметили в ГУНП.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, в Херсоне у грузовика отказали тормоза, в результате чего она столкнулась с иномаркой и врезался в дерево.

Украинские Национальные Новости

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