Легковушка влетела в маршрутку с пассажирами в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 4 человека, а водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Около 14:00 около г. Казатин водитель автомобиля Peugeot Partner выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир - Ружин", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров.
"Четверо из них получили повреждения и доставлены в больницу. Водитель Peugeot Partner от полученных повреждений погиб на месте происшествия", - отметили в ГУНП.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.
Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.
Напомним, в Херсоне у грузовика отказали тормоза, в результате чего она столкнулась с иномаркой и врезался в дерево.