Во Львовской области авто влетело в дерево, погибли два человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 мая. УНН. В поселке Брюховичи, недалеко от Львова из-за ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 мая около 20:30 на улице Независимости Украины в поселке Брюховичи. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 29-летний житель Яворовского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло на встречную обочину, где транспортное средство въехало сначала в дерево, а затем в металлическую опору линии электропередач", - сообщили в Нацполиции.
От полученных травм водитель и пассажир иномарки, 31-летний местный житель, скончались на месте происшествия. С телесными повреждениями в больницу была доставлена пассажирка автомобиля.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, автомобиль влетел в маршрутку с пассажирами в Винницкой области.