Во Львовской области зафиксировали еще одну смерть из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львовской области умер седьмой пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Женщина, 1968 года рождения, умерла сегодня ночью, 16 апреля. Положительный тест, который подтвердили у пациента - коронавирус, который получили 5 апреля", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что женщина была госпитализирована в Первую городскую клиническую больницу им. Князя Льва 30 марта с пневмонией.
"После 3 апреля больную перевели в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, у пациентки были сопутствующие заболевания, в частности - хроническое обструктивное заболевание легких.
Напомним, во Львовской области умер шестой пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция.
Как сообщалось в УНН, на Буковине подтверждено еще 73 случая COVID-19, из них четверо священников. Всего в области 662 случая коронавирусной инфекции.