На Буковині зафіксовано ще 73 випадки COVID-19: інфіковані чотири священники
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 73 випадки COVID-19,з них четверо священників. Загалом в області 662 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
“За сьогоднішній день ми маємо встановлених 73 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість інфікованих буковинців станом на 15 квітня становить 662 особи”, — сказав Осачук.
За його словами, серед 73 хворих на COVID-19 є четверо священників.
“Вони вже поінформовані про позитивний результат тестування й дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути й не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження неправдиві, він не згодний з цим та збирається завтра піти до храму й проводити богослужіння”, — розповів Осачук.
Нагадаємо, на Буковині померла пацієнтка з COVID-19.