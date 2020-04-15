На Буковині померла пацієнтка з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Чернівецькій області померла пацієнтка хвора на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У Хотинській центральній районній лікарні померла пацієнтка, хвора на COVID-19. Жінка 1951 року народження потрапила до медичного закладу наприкінці березня через інсульт. Уже в лікарні у неї діагностували коронавірус”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині підтверджено ще 43 випадки COVID-19. Загалом в області 589 випадків короновірусної інфекції.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень.