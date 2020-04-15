На Буковине умерла пациентка с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Черновицкой области умерла пациентка больна COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“В Хотинской центральной районной больнице умерла пациентка, больная COVID-19. Женщина 1951 года попала в медицинское учреждение в конце марта из-за инсульта. Уже в больнице у нее диагностировали коронавирус”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине подтверждено еще 43 случая COVID-19. Всего в области 589 случаев короновирусные инфекции.
Как сообщалось, в Украине 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев, один из самых высоких значений.