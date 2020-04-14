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На Буковині зафіксовано ще 43 випадки COVID-19

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 43 випадки COVID-19. Загалом в області 589 випадків короновірусної інфекції. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.

“43 нових випадки інфікування. Таким чином загальна кількість заражених короновірусною інфекцією буковинців сягла 589 осіб”, — сказав Осачук.

Як повідомлялося, На Буковині в лікарнях перебуває понад 290 осіб з COVID-19 або підозрою.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Львівській області зафіксовано 136 випадків COVID-19.

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