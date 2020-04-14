На Буковине зафиксировано еще 43 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На Буковине подтверждены еще 43 случая COVID-19. Всего в области 589 случаев короновирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
“43 новых случая инфицирования. Таким образом общее количество зараженных короновирусной инфекцией буковинцев достигло 589 человек”, — сказал Осачук.
Как сообщалось, на Буковине в больницах находится более 290 человек с COVID-19 или подозрением.
Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Львовской области зафиксировано 136 случаев COVID-19.