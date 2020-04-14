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На Буковині в лікарнях перебуває понад 290 осіб з COVID-19 або підозрою

На Буковині в лікарнях перебуває понад 290 осіб з COVID-19 або підозрою

Київ • УНН

 • 9842 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У медичних закладах Буковини перебуває 294 людини з COVID-19 або ж із підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“У медичних закладах Буковини станом на 14 квітня перебуває 294 людини із коронавірусною інфекцією або ж із підозрою на неї”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у реанімаціях лікарень є 30 пацієнтів у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легень — семеро.

“У реанімаційному відділенні обласної лікарні є восьмеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє жінок, їм 64 та 69 років, у обох коронавірус підтверджено, стан — стабільно важкий. Загалом же COVID-19 діагностували у 5 пацієнтів реанімації, у решти — підозра”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває троє пацієнтів на кисневій підтримці. Двоє з них із підтвердженим COVID-19, один — з підозрою.

У Хотинській центральній районній лікарні перебувають двоє пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вони на кисневій підтримці.

“У Чернівецькій міській лікарні № 1 п’ятеро недужих у реанімації. Двоє хворих — на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19, а також 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу. Ще троє пацієнтів — на кисневій підтримці, у них підозра на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Також, дев’ятеро хворих на кисневій дотації та двоє — на апараті штучної вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У 44-річного чоловіка на ШВЛ — пневмонія, цукровий діабет та підозра на COVID-19.

“... 13 квітня у реанімаційне відділення госпіталізували чоловіка 1967 року народження та одразу підключили до апарату штучної вентиляції легень. Стан хворого — критичний, у нього пневмонія та підозра на коронавірус”, — інформує ОДА.

Окрім того, із дев’ятьох хворих, які на кисневій підтримці, COVID-19 виявили лише в одного, решта — на різних стадіях скасування підозри.

В ОДА повідомляється, що пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 546 випадків з COVID-19.

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