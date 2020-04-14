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На Буковине в больницах находится более 290 человек с COVID-19 или подозрением

На Буковине в больницах находится более 290 человек с COVID-19 или подозрением

Киев  •  УНН

 • 9837 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины находится 294 человека с COVID-19 или с подозрением на коронавирусной инфекцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“В медицинских учреждениях Буковины состоянию на 14 апреля находится 294 человека с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в реанимации больниц есть 30 пациентов в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких — семь.

“В реанимационном отделении областной больницы есть восемь больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден, состояние — стабильно тяжелое. В целом же COVID-19 диагностировали у 5 пациентов реанимации, у остальных — подозрение”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в реанимации Глыбокской центральной районной больницы находятся трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один — с подозрением.

В Хотинской центральной районной больницы находятся двое пациентов с подтвержденной Коронавирусная инфекцией. Они на кислородной поддержке.

“В Черновицкой городской больницы № 1 пятеро больных в реанимации. Двое больных — на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес. Еще трое пациентов — на кислородной поддержке, у них подозрение на COVID-19”, — говорится в сообщении.

Также, девять больных на кислородной дотации и двое — на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. У 44-летнего мужчины на ИВЛ — пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19.

“И... 13 апреля в реанимационное отделение госпитализировали мужчину 1967 года и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние больного — критическое, у него пневмония и подозрение на коронавирус”, — информирует ОГА.

Кроме того, с девяти больных, страдающих кислородной поддержке, COVID-19 обнаружили только у одного, остальные — на разных стадиях отмены подозрения.

В ОГА сообщается, что пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев с COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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