На Буковине зафиксировано еще 73 случая COVID-19: заражены четыре священика
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 73 случая COVID-19, из них четверо священников. Всего в области 662 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
“За сегодняшний день мы имеем установленных 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев состоянием на 15 апреля составляет 662 человека”, — сказал Осачук.
По его словам, среди 73 больных COVID-19 четверо священников.
“Они уже проинформированы о положительном результате тестирования и удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения”, — рассказал Осачук.
Напомним, на Буковине умерла пациентка с COVID-19.