На Львівщині зафіксовано ще одну смерть через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Львівщині помер сьомий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"Жінка, 1968 року народження, померла сьогодні уночі, 16 квітня. Позитивний тест, який підтвердили у пацієнта - коронавірус, який отримали 5 квітня", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що жінка була госпіталізована у Першу міську клінічну лікарню ім. Князя Лева 30 березня з пневмонією.
"Опісля, 3 квітня хвору перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, у пацієнтки були супутні захворювання, зокрема - хронічне обструктивне захворювання легень.
Нагадаємо, у Львівській області помер шостий пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.
Як повідомлялося в УНН, на Буковині підтверджено ще 73 випадки COVID-19, з них четверо священиків. Загалом в області 662 випадки коронавірусної інфекції.