Во Львовской области за сутки 126 новых инфицированных коронавирусом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 50008 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103111 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108051 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135718 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111367 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132575 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102300 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104504 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102082 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Во Львовской области за сутки 126 новых инфицированных коронавирусом

Во Львовской области за сутки 126 новых инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 8588 случаев инфицирования коронавирусом, из них 126 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Львовского горсовета.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1160 ПЦР-тестов, из них 126 - положительные. Среди них львовян - 61. Остаток проб в холодильнике - 874", - говорится в сообщении.

В общем коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 8588 человек, 221 человек умер. 1919 пациентов выздоровели.

Напомним, во Львовской области сутками ранее было 109 новых инфицированных коронавирусом.

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