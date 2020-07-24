Во Львовской области за сутки 126 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 8588 случаев инфицирования коронавирусом, из них 126 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1160 ПЦР-тестов, из них 126 - положительные. Среди них львовян - 61. Остаток проб в холодильнике - 874", - говорится в сообщении.
В общем коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 8588 человек, 221 человек умер. 1919 пациентов выздоровели.
Напомним, во Львовской области сутками ранее было 109 новых инфицированных коронавирусом.