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19 березня, 18:42 • 47823 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101265 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101624 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117253 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123702 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120361 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156135 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124797 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123920 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині за добу 109 нових інфікованих коронавірусом

На Львівщині за добу 109 нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 12553 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено вже 8462 випадки інфікування коронавірусом, з них 109 — за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 8462 осіб, 216 людей померло. 1903 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1153 ПЛР-тести, з них 109 — позитивні. Серед них львів'ян — 53. Залишок проб у холодильнику — 662.

Нагадаємо, в Україні вже 61,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 856.

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