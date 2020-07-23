На Львівщині за добу 109 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено вже 8462 випадки інфікування коронавірусом, з них 109 — за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 8462 осіб, 216 людей померло. 1903 пацієнти одужало", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1153 ПЛР-тести, з них 109 — позитивні. Серед них львів'ян — 53. Залишок проб у холодильнику — 662.
Нагадаємо, в Україні вже 61,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 856.