Во Львовской области за сутки 109 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено уже 8462 случая инфицирования коронавирусом, из них 109 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 8462 человек, 216 человек умерли. 1903 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1153 ПЦР-тесты, из них 109 - положительные. Среди них львовян - 53. Остаток проб в холодильнике - 662.
Напомним, в Украине уже 61,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 856.