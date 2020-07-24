На Львівщині за добу 126 нових інфікованих коронавірусом

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1160 ПЛР-тестів, з них 126 — позитивні. Серед них львів'ян — 61. Залишок проб у холодильнику — 874", - йдеться у повідомленні.

Загалом коронавірусну інфекцію в області виявлено — у 8588 осіб, 221 людина померла. 1919 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, на Львівщині добою раніше було 109 нових інфікованих коронавірусом.