Во Львовской области уже 430 случаев COVID-19, из них 14 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 430 случаев COVID-19, из них 14 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Как сообщила Галина Слична, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 430 случаев инфицирования коронавирусом, из них 14 - летальные", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 233 ПЦР-тесты, из которых 25 - положительные.
Сообщается, что сейчас в инфекционной больнице находится 105 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.
В целом в области 77 пациентов выздоровели.
Напомним, во Львовской области от коронавируса умер 74-летний мужчина.