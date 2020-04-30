На Львівщині вже 430 випадків COVID-19, з них 14 летальних

"Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 430 випадків інфікування коронавірусом, з них 14 — летальні", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 233 ПЛР-тести, з яких 25 — позитивні.

Повідомляється, що зараз в інфекційній лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апараті ШВЛ — 1 особа.

В цілому в області 77 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу помер 74-річний чоловік.