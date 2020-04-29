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На Львівщині від коронавірусу помер 74-річний чоловік

На Львівщині від коронавірусу помер 74-річний чоловік

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Львівщині зафіксована 13-та смерть людини, інфікованої коронавірусом. Про це УНН повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Пацієнт 1946 року народження, мешканець Рудно. Діагноз коронавірусу пацієнтові було встановлено ще при житті. Пацієнт був переведений в Центр легеневого здоров'я з 1-ої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева ще 21 квітня. На лікуванні в 1-ій міській лікарні пацієнт перебував з 3 до 21 квітня. Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу на аналіз ПЛР було зроблено 23 квітня, від 25 квітня результат — позитивний (результати аналізів отримано 26 квітня)", - повідомили у міській раді.

Пацієнт помер 27 квітня. Серед супутніх патологій — гіпертонічна хвороба.

Нагадаємо, COVID-19 на Львівщині підтверджено вже у 371 людини.

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