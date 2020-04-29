Во Львовской области от коронавируса умер 74-летний мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во Львовской области зафиксирована 13-смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"Пациент 1946 года, житель Рудный. Диагноз коронавируса пациенту было установлен еще при жизни. Пациент был переведен в Центр легочного здоровья из первой городской клинической больницы им. Князя Льва еще 21 апреля. На лечении в первой городской больнице пациент находился с 3 до 21 апреля. Результаты ПЦР-анализов за 4 апреля были отрицательными. Повторный забор биоматериала на анализ ПЦР был сделан 23 апреля, с 25 апреля результат - положительный (результаты анализов получены 26 апреля)", - сообщили в городском совете.
Пациент умер 27 апреля. Среди сопутствующих патологий - гипертоническая болезнь.
Напомним, COVID-19 во Львовской области подтвержден уже у 371 человека.