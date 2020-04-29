Во Львовской области от коронавируса умер 74-летний мужчина

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37985 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82158 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102290 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128500 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129026 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172592 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121801 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157740 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Во Львовской области от коронавируса умер 74-летний мужчина

Во Львовской области от коронавируса умер 74-летний мужчина

Киев  •  УНН

 • 16204 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во Львовской области зафиксирована 13-смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Пациент 1946 года, житель Рудный. Диагноз коронавируса пациенту было установлен еще при жизни. Пациент был переведен в Центр легочного здоровья из первой городской клинической больницы им. Князя Льва еще 21 апреля. На лечении в первой городской больнице пациент находился с 3 до 21 апреля. Результаты ПЦР-анализов за 4 апреля были отрицательными. Повторный забор биоматериала на анализ ПЦР был сделан 23 апреля, с 25 апреля результат - положительный (результаты анализов получены 26 апреля)", - сообщили в городском совете.

Пациент умер 27 апреля. Среди сопутствующих патологий - гипертоническая болезнь.

Напомним, COVID-19 во Львовской области подтвержден уже у 371 человека.

Украинские Национальные Новости

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