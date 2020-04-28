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The Washington Post

COVID-19 на Львівщині підтверджено вже у 371 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Львові та Львівській області за минулу добу підтвердили 13 випадків коронавірусної інфекції, на 8 годину 28 квітня зафіксовано 371 випадок захворювання, 13 людей померли. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

COVID-19 на Львівщині підтверджено вже у 371 людини

“Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1633 особи, госпіталізовані — 344, на амбулаторному лікуванні — 1289 осіб, виписані — 243 особи. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації — 4 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого.

“Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 371 особи, 13 людей померло. 58 пацієнтів одужало. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 — позитивні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 5:31 28 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 211 167 осіб, одужали 893 967 людей.

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