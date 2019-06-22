Во Львовской области в результате ливней остаются подтопленными 15 приусадебных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. По состоянию на 7:00 22 июня остаются подтопленными 15 приусадебных участков в с. Крыныця Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Напомним, в течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов.
Также подтопленными остаются 50 домохозяйств в Херсонской области.