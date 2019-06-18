Зливи підтопили десятки дворів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Через зливи у Львівській області напередодні підтопило будинки та домогосподарства, наразі вода не зійшла з понад 30 присадибних ділянок, кількох підвалів та господарчих споруд. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів. Станом на 7 годину 18 червня залишаються підтопленими 5 підвалів житлових будинків, 31 присадибна ділянка та 4 господарчі споруди", - вказали у відомстві.
Рівень води, як зазначається, поступово спадає.
Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, на Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 170 домогосподарств.