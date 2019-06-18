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Ливни подтопили десятки дворов во Львовской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Из-за ливней во Львовской области накануне подтопило дома и домохозяйства, на сегодняшнее утро вода не сошла с более 30 приусадебных участков, нескольких подвалов и хозяйственных построек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Ливни подтопили десятки дворов во Львовской области

"В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов. По состоянию на 7:00 18 июня остаются подтопленными 5 подвалов жилых домов, 31 приусадебный участок и 4 хозяйственных постройки", - указали в ведомстве.

Уровень воды, как отмечается, постепенно спадает.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 170 домохозяйств.

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