Ливни подтопили десятки дворов во Львовской области

КИЕВ. 18 июня. УНН. Из-за ливней во Львовской области накануне подтопило дома и домохозяйства, на сегодняшнее утро вода не сошла с более 30 приусадебных участков, нескольких подвалов и хозяйственных построек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.