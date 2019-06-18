На Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 170 домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на 7:00 18 червня у Херсонській області залишаються підтопленими 170 домогосподарств, з них 16 житлових будинків. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.
Для відкачування води залучено 53 чол. та 16 од. тех., з них від ДСНС 41 чол. о/с та 11 од. техніки.
Протягом доби відкачано 10 тис. 400 м3 води (всього з початку робіт 89 тис. м3).
Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.
Нагадаємо, біля Вилкового зберігається небезпечний рівень води.