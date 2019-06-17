Біля Вилкового зберігається небезпечний рівень води
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. За прогнозом Укргідрометцентру, 17 червня на українській ділянці Дунаю, біля міста Вилкове, залишатиметься підвищений рівень води. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
За прогнозом Укргідрометцентру, 17 червня на українській ділянці Дунаю, біля міста Вилкове, зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155-160 см над нулем поста, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста (фактичний рівень 14 червня на 8 год ранку 152 см).
Впродовж доби 17 червня на річках басейну Сяну, Дністра (Львівська область) очікується формування локальних дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,2 - 1,2 м над рівнями 15 червня на 8 год, без негативних наслідків.
Також при зливових дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. На малих водотоках - різке швидкоплинне підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків.
Окрім того, протягом доби 17 червня на малих водотоках та у верхів’ях річок Закарпатської області, в місцях проходження значних дощів та сильних злив, очікуються швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,5 – 1,0 м, без негативних наслідків. При зливових дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків.
Нагадаємо, попередження про підйом рівнів води на Дунаї оголосили на 15-17 червня, протягом цього періоду спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста Вилкове Одеської області.