Возле Вилково сохраняется опасный уровень воды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. По прогнозу Укргидрометцентра, 17 июня на украинском участке Дуная, возле города Вилково будет оставаться повышенный уровень воды. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
По прогнозу Укргидрометцентра, 17 июня на украинском участке Дуная, возле города Вилково будет сохраняться уровень воды на опасной отметке 155-160 см над нулем поста, будет наблюдаться подтопление низменных незаселенных участков города (фактический уровень 14 июня на 8 часов утра 152 см).
В течение суток 17 июня на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская область) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями 15 июня на 8 часов, без негативных последствий.
Также при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. На малых водотоках - резкое мимолетное повышение уровней воды, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.
Кроме того, в течение суток 17 июня на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области, в местах прохождения крупных дождей и сильных ливней, ожидаются мимолетные повышения уровней воды на 0,5 - 1,0 м, без негативных последствий. При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.
Напомним, предупреждение о подъеме уровня воды на Дунае объявили на 15-17 июня, в течение этого периода будет наблюдаться подтопления низменных незаселенных участков города Вилково Одесской области.