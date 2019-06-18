В Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 170 домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По состоянию на 7:00 18 июня в Херсонской области остаются подтопленными 170 домохозяйств, из них 16 жилых домов. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.
Для откачки воды привлечены 53 чел. и 16 ед. тех., из них от ГСЧС 41 чел. о/с и 11 ед. техники.
В течение суток откачано 10 тыс. 400 м3 воды (всего с начала работ 89 тыс. М3).
Проложены временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.
Напомним, у Вилково сохраняется опасный уровень воды.