На Херсонщині залишаються підтопленими 50 домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Станом на 7:00 22 червня у смт Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 50 (було 252) домогосподарств, з них 1 (було 69) житловий будинок. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Для відкачування води залучено 18 чол. та 7 од. тех., з них від ДСНС 12 чол. о/с та 5 од. техніки.
Протягом доби відкачано 4 100 м3 води (всього з початку робіт 117 180 м3).
Нагадаємо, 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.