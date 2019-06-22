В Херсонской области остаются подтопленными 50 домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. По состоянию на 7:00 22 июня во пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 (было 252) домохозяйств, из них 1 (было 69) жилой дом. Уровень воды постепенно спадает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Для откачки воды привлечены 18 чел. и 7 ед. тех., из них от ГСЧС 12 чел. л/с и 5 ед. техники.
В течение суток откачано 4 100 м3 воды (всего с начала работ 117 180 м3).
Напомним, 13 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 252 домохозяйств, в том числе 69 жилых домов в пгт Новая Маячка Алешковского района.