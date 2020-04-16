Во Львовской области обнаружили уже 166 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львовской области, по состоянию на утро 16 апреля, зафиксировано уже 166 случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 157 человек. У 166 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 7 человек умерли. Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в период с 23:00 15 апреля по 8:30 16 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человека.
"Пациенты из города Львов", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Буковине подтверждено еще 73 случая COVID-19, из них четверо священников. Всего в области 662 случая коронавирусной инфекции.