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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19686 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Во Львовской области обнаружили уже 166 случаев COVID-19

Во Львовской области обнаружили уже 166 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14654 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львовской области, по состоянию на утро 16 апреля, зафиксировано уже 166 случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 157 человек. У 166 пациентов положительный результат теста на коронавирус, из них 7 человек умерли. Семь человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 6 пациентов выздоровели", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в период с 23:00 15 апреля по 8:30 16 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человека.

"Пациенты из города Львов", - отмечается в сообщении.

Напомним, на Буковине подтверждено еще 73 случая COVID-19, из них четверо священников. Всего в области 662 случая коронавирусной инфекции.

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