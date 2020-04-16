На Львівщині виявили вже 166 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Львівській області, станом на ранок 16 квітня, зафіксовано вже 166 випадків COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 157 осіб. У 166 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 7 осіб померли. Семеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали",- йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у період з 23:00 15 квітня по 8:30 16 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 2 осіб.
"Пацієнти з міста Львів", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині підтверджено ще 73 випадки COVID-19, з них четверо священиків. Загалом в області 662 випадки коронавірусної інфекції.