Во Львовской области совершили разбойное нападение на фермера-иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львовской области полицейские совместно с пограничниками оперативно задержали злоумышленников, причастных к разбойному нападению на фермера-иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.
В Сокальское отделение полиции 29 сентября поступило сообщение о разбойном нападении на фермера, который проживает в одном из сел района. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и работники других служб Сокольского отделения полиции.
Как установили правоохранители, вечером в дом 57-летнего иностранца-фермера, ворвались двое мужчин, лица которых были закрыты масками. Нападавшие, угрожая оружием, избили хозяина, завладели его средствами в сумме 230 тысяч гривен и скрылись.
Вскоре правоохранители совместно с пограничниками задержали злоумышленников, которые передвигались в микроавтобусе Mercedes. Правоохранители изъяли у задержанных маски, предмет, похожий на травматический пистолет и другие вещественные доказательства.
"Лица мужчин установлены - ими оказались жители города Сосновка в возрасте 34 и 39 лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в Нацполиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в столице задержали группу мужчин, которые подозреваются в ограблении заведений.