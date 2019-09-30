Во Львовской области совершили разбойное нападение на фермера-иностранца

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 44652 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 90892 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 88716 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 141724 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 192286 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 175949 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 223914 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203239 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 453504 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235784 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.7м/с
58%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 76409 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 19589 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 49844 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 23239 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 47695 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 216489 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 199573 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 285732 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 453504 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 552448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 141732 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 67863 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 65057 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 70975 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 101313 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Во Львовской области совершили разбойное нападение на фермера-иностранца

Киев • УНН

 • 16134 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львовской области полицейские совместно с пограничниками оперативно задержали злоумышленников, причастных к разбойному нападению на фермера-иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает корреспондент УНН.

Во Львовской области совершили разбойное нападение на фермера-иностранца

В Сокальское отделение полиции 29 сентября поступило сообщение о разбойном нападении на фермера, который проживает в одном из сел района. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и работники других служб Сокольского отделения полиции.

Как установили правоохранители, вечером в дом 57-летнего иностранца-фермера, ворвались двое мужчин, лица которых были закрыты масками. Нападавшие, угрожая оружием, избили хозяина, завладели его средствами в сумме 230 тысяч гривен и скрылись.

Вскоре правоохранители совместно с пограничниками задержали злоумышленников, которые передвигались в микроавтобусе Mercedes. Правоохранители изъяли у задержанных маски, предмет, похожий на травматический пистолет и другие вещественные доказательства.

"Лица мужчин установлены - ими оказались жители города Сосновка в возрасте 34 и 39 лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в Нацполиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в столице задержали группу мужчин, которые подозреваются в ограблении заведений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69