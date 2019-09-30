На Львівщині вчинили розбійний напад на фермера-іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На Львівщині поліцейські спільно з прикордонниками оперативно затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу на фермера-іноземця. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області, передає кореспондент УНН.
У Сокальське відділення поліції 29 вересня надійшло повідомлення про розбійний напад на фермера, який проживає в одному з сіл району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та працівники інших служб Сокальського відділення поліції.
Як встановили правоохоронці, ввечері у будинок 57-річного іноземця-фермера, увірвались двоє чоловіків, обличчя яких були закриті масками. Нападники, погрожуючи зброєю, побили господаря, заволоділи його коштами у сумі 230 тисячі гривень та втекли.
Невдовзі правоохоронці спільно з прикордонниками затримали зловмисників, котрі пересувались у мікроавтобусі Mercedes. Правоохоронці вилучили у затриманих маски, предмет, схожий на травматичний пістолет та інші речові докази.
"Особи чоловіків встановлені – ними виявились жителі міста Соснівка віком 34 та 39 років, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності",- повідомили у Нацполіції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у столиці затримали групу чоловіків, які підозрюються в пограбуванні закладів.