Во Львовской области в ДТП погибли двое подростков, еще пять человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Во Львовской области двое подростков погибли в дорожной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня около 18.30 на повороте в селе Кизя Бродовского района.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и мопед "Вайпер", которыми управляли жители одного из сел района в возрасте соответственно 21 и 16 лет.
В результате столкновения водитель мопеда погиб на месте происшествия, а двое его тринадцатилетних пассажиров-односельчан были госпитализированы. Один из них от полученных травм скончался в больнице.
Кроме того, телесные повреждения получили четверо из пяти пассажиров "Жигулей" - все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, на въезде в Киев произошло ДТП с пострадавшими.