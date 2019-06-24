На Львівщині в ДТП загинули двоє підлітків, ще п'ятьох осіб травмовано

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 306 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 14415 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 27720 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 44944 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 62171 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 74026 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 143729 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 92799 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70287 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 310350 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
50%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 52393 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 68031 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 40867 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 15927 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 26201 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 143734 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 310351 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 245318 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 357582 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 370254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 314 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 8028 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 11450 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 15031 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 26331 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

На Львівщині в ДТП загинули двоє підлітків, ще п'ятьох осіб травмовано

Київ • УНН

 • 7918 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. На Львівщині двоє підлітків загинули в автопригоді. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області. 

На Львівщині в ДТП загинули двоє підлітків, ще п'ятьох осіб травмовано

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 червня близько 18.30 на повороті в селі Кізя Бродівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106 та мопед "Вайпер", якими керували мешканці одного з сіл району віком відповідно 21 та 16 років.

Внаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події, а двоє його тринадцятирічних пасажирів-односельчан були госпіталізовані. Один з них від отриманих травм помер у лікарні.

Окрім того, тілесні ушкодження отримали четверо з п’яти пасажирів "Жигулів" - усі мешканці Бродівського району віком від 17 до 25 років.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, на в’їзді до Києва сталося ДТП з постраждалими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60