На Львівщині в ДТП загинули двоє підлітків, ще п'ятьох осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На Львівщині двоє підлітків загинули в автопригоді. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 червня близько 18.30 на повороті в селі Кізя Бродівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106 та мопед "Вайпер", якими керували мешканці одного з сіл району віком відповідно 21 та 16 років.
Внаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події, а двоє його тринадцятирічних пасажирів-односельчан були госпіталізовані. Один з них від отриманих травм помер у лікарні.
Окрім того, тілесні ушкодження отримали четверо з п’яти пасажирів "Жигулів" - усі мешканці Бродівського району віком від 17 до 25 років.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, на в’їзді до Києва сталося ДТП з постраждалими.