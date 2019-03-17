Во Львовской области в ДТП пострадали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львовской области, в Раве-Русской в результате столкновения двух машин, травмы получили шесть человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"На автодороге Тернополь-Львов-Рава-Русская водитель автомобиля "Опель Виваро", 39-летняя жительница села Речки Жовкивского района, совершила столкновение на встречной полосе движения с автомобилем Фольксваген ЛТ", под управлением 31-летнего жителя Тернопольской области. В результате ДТП водитель "Опеля" с диагнозом: "ушиб грудной клетки и туловища слева" госпитализирован в Рава-Русскую больницу, еще 5 человек получили незначительные повреждения и после осмотра врачей СМП были отпущены по месту жительства", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области не разминулись BMW 525 и Volkswagen Jetta, есть пострадавшие.