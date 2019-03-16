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Внаслідок ДТП двох легковиків постраждало п'ятеро людей

Київ • УНН

 • 9545 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. На Львівщині не розминулися BMW 525 та Volkswagen Jetta, є постраждалі. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

Внаслідок ДТП двох легковиків постраждало п'ятеро людей

"У поліцію 15 березня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Львів - Краковець. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 525, 24-річний житель району, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу Volkswagen Jetta під керуванням 44-річного львів’янина", - повідомили у поліції.

У результаті зіткнення водій BMW потрапив в реанімаційне відділення лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій хребта. Інший водій з забоєм грудної клітки госпіталізований у травматологію.

Постраждали також троє пасажирів Volkswagen віком від 28 до 39 років, усі - львів’яни. З тілесними ушкодженнями вони були доставлені у лікарню, після надання медичної допомоги відпущені додому.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються обставини автопригоди.

Нагадаємо, автомобіль збив дворічну дівчинку на Буковині.

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