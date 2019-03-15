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Автомобіль збив дворічну дівчинку на Буковині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу поліція зафіксувала два випадки, коли маленькі діти потрапляли під колеса автомобілів. У одній з ДТП постраждала дворічна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Автомобіль збив дворічну дівчинку на Буковині

Так, 14 березня у селі Борівці, розпочинаючи рух автомобілем Mercedes-Benz Vito, 23-річний житель села Киселів скоїв наїзд на дворічну дівчинку.

"Працівники Кіцманського відділу поліції встановили: коли пасажири вийшли з мікроавтобуса, дитина раптово впала під заднє колесо. З травмою органів черевної порожнини та підозрою на перелом кісток тазу дівчинку госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Того ж дня у Чернівцях 55-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo допустив наїзд на 6-річного хлопчика, "який раптово вибіг на проїжджу частину дороги".

"Зі слів кермувальника, він не встиг вчасно зреагувати. З переломом ноги дитину доставлено до лікарні", - повідомили у ГУНП.

Слідчі внесли відомості про ДТП до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі проводиться досудове розслідування. У вказаних кримінальних провадженнях призначено низку експертиз для встановлення обставин правопорушень.

Нагадаємо, у Кропивницькому п'ятеро людей постраждали у ДТП з маршруткою.

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