Автомобіль збив дворічну дівчинку на Буковині

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу поліція зафіксувала два випадки, коли маленькі діти потрапляли під колеса автомобілів. У одній з ДТП постраждала дворічна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.