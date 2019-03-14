П'ятеро людей постраждали у ДТП з маршруткою
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 березня. УНН. П’ятеро людей, серед них – чотирирічна дитина, постраждали у ДТП за участю маршрутного таксі у Кропивницькому. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомили УНН в обласній поліції.
ДТП сталася близько 17:00 вчора, 13 березня на розі Кропивницького та Преображенської. Маршрутка №5 зіткнулася із легковиком Daewoo Lanos.
Як повідомили у ГУ НП в області, у пасажирів – легкі тілесні ушкодження. У дитини – ушкодження середньої тяжкості.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, у центрі Львова маршрутка збила жінку.