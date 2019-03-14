Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 марта. УНН. Пять человек, среди них - четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Кропивницком. По этому факту возбуждено уголовное производство, сообщили УНН в областной полиции.
ДТП произошло около 17:00 вчера, 13 марта на углу Кропивницкого и Преображенской. Маршрутка №5 столкнулась с легковушкой Daewoo Lanos.
Как сообщили в ГУ НП в области, у пассажиров - легкие телесные повреждения. У ребенка - повреждения средней тяжести.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в центре Львова маршрутка сбила женщину.