У центрі Львова маршрутка збила жінку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львові маршрутний автобус збив пенсіонерку. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася, о 14.25 на проспекті Свободи у Львові. На місці події працює слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили поліцейські, 55-річний львів’янин, водій маршрутного автобуса №53 заднім колесом скоїв наїзд на пішохода, 68-річну мешканку Львова. Жінку доставили у лікарню, діагноз наразі уточнюється",- повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тим часом стало відомо, що потерпілу з травмою нижніх кінцівок доставлено до Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні у важкому стані.
Як повідомляв УНН, на маршрутку, у салоні якої перебували близько 15 людей, впало дерево у Миколаєві.