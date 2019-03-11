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У центрі Львова маршрутка збила жінку

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львові маршрутний автобус збив пенсіонерку. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася, о 14.25 на проспекті Свободи у Львові. На місці події працює слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили поліцейські, 55-річний львів’янин, водій маршрутного автобуса №53 заднім колесом скоїв наїзд на пішохода, 68-річну мешканку Львова. Жінку доставили у лікарню, діагноз наразі уточнюється",- повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тим часом стало відомо, що потерпілу з травмою нижніх кінцівок доставлено до Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні у важкому стані.

Як повідомляв УНН, на маршрутку, у салоні якої перебували близько 15 людей, впало дерево у Миколаєві.

Українські Національні Новини

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