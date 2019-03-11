В центре Львова маршрутка сбила женщину

"Дорожно-транспортное происшествие произошло, в 14.25 на проспекте Свободы во Львове. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как предварительно установили полицейские, 55-летний львовянин, водитель маршрутного автобуса №53 задним колесом совершил наезд на пешехода, 68- летнюю жительницу Львова. Женщину доставили в больницу, диагноз уточняется ", - сообщили в Нацполиции.



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Между тем стало известно, что пострадавшую с травмой нижних конечностей доставлено в Коммунальнвую 8-ю городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.



Как сообщал УНН, на маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево в Николаеве.