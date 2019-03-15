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Автомобиль сбил двухлетнюю девочку на Буковине

Киев • УНН

 • 11412 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки полиция зафиксировала два случая, когда маленькие дети попадали под колеса автомобилей. В одной из ДТП пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Автомобиль сбил двухлетнюю девочку на Буковине

Так, 14 марта в селе Боровцы, начиная движение автомобилем Mercedes-Benz Vito, 23-летний житель села Киселев совершил наезд на двухлетнюю девочку.

"Работники Кицманского отдела полиции установили: когда пассажиры вышли из микроавтобуса, ребенок внезапно упал под заднее колесо. С травмой органов брюшной полости и подозрением на перелом костей таза девочку госпитализированы", - говорится в сообщении.

В тот же день в Черновцах 55-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на 6-летнего мальчика, "который внезапно выбежал на проезжую часть дороги".

"По словам водителя, он не успел вовремя среагировать. С переломом ноги ребенок доставлен в больницу", - сообщили в ГУНП.

Следователи внесли сведения о ДТП в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование. В указанных уголовных производствах назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств правонарушений.

Напомним, в Кропивницком пять человек пострадали в ДТП с маршруткой.

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