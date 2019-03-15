Автомобиль сбил двухлетнюю девочку на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки полиция зафиксировала два случая, когда маленькие дети попадали под колеса автомобилей. В одной из ДТП пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, 14 марта в селе Боровцы, начиная движение автомобилем Mercedes-Benz Vito, 23-летний житель села Киселев совершил наезд на двухлетнюю девочку.
"Работники Кицманского отдела полиции установили: когда пассажиры вышли из микроавтобуса, ребенок внезапно упал под заднее колесо. С травмой органов брюшной полости и подозрением на перелом костей таза девочку госпитализированы", - говорится в сообщении.
В тот же день в Черновцах 55-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на 6-летнего мальчика, "который внезапно выбежал на проезжую часть дороги".
"По словам водителя, он не успел вовремя среагировать. С переломом ноги ребенок доставлен в больницу", - сообщили в ГУНП.
Следователи внесли сведения о ДТП в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
В настоящее время проводится досудебное расследование. В указанных уголовных производствах назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств правонарушений.
Напомним, в Кропивницком пять человек пострадали в ДТП с маршруткой.