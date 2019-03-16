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БМ-27 "Ураган"

В результате ДТП двух легковушек пострадали пять человек

Киев • УНН

 • 9545 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львовской области не разминулись BMW 525 и Volkswagen Jetta, есть пострадавшие. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции в области.

В результате ДТП двух легковушек пострадали пять человек

"В полицию 15 марта поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Львов - Краковец. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 525, 24-летний житель района, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество Volkswagen Jetta под управлением 44-летнего львовянина", - сообщили в полиции.

В результате столкновения водитель BMW попал в реанимационное отделение больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Другой водитель с ушибом грудной клетки госпитализирован в травматологию.

Пострадали также трое пассажиров Volkswagen в возрасте от 28 до 39 лет, все - львовяне. С телесными повреждениями они были доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, автомобиль сбил двухлетнюю девочку на Буковине.

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