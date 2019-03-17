На Львівщині в ДТП постраждало шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Львівщині, у Раві-Руській внаслідок зіткнення двох машин, травми отримали шестеро осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
“На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водійка автомобіля “Опель Віваро”, 39-річна мешканка села Річки Жовківського району, здійснила зіткнення на зустрічній смузі руху із автомобілем “Фольксваген ЛТ”, під керуванням 31-річного мешканця Тернопільської області. Внаслідок ДТП водійка “Опеля” з діагнозом: “забій грудної клітки та тулуба зліва” госпіталізована в Рава-Руську МЛ, ще 5 осіб отримали незначні ушкодження і після огляду лікарів ШМД були відпущені за місцем проживання",- повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Львівщині не розминулися BMW 525 та Volkswagen Jetta, є постраждалі.