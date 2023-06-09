На Львовщине и Житомирщине раздаются взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. На Львовщине и Житомирщине прогремели взрывы. Об этом пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Так, жители Львовской и Житомирской областей сообщили о звуках взрывов.
До этого, о взрывах прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.
Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.