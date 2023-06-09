На Львовщине и Житомирщине раздаются взрывы - СМИ

Детали

Так, жители Львовской и Житомирской областей сообщили о звуках взрывов.

До этого, о взрывах прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей стране. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги.