На Львівщині та Житомирщині лунають вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Львівщині та Житомирщині пролунали вибухи. Про це пишуть ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Так, мешканці Львівської та Житомирської областей повідомили про звуки вибухів.
До цього, про вибухи пролунали у Дніпропетровській та Харківській областях.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій країні. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.